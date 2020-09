A la Une . Tests PCR : Bientôt une solution pour les voyageurs ultramarins ?

Interpellé par Jean-Hugues Ratenon en Commission des lois sur les difficultés pour les voyageurs ultramarins d'obtenir dans les temps les résultats de leur test PCR, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué travailler avec Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer sur la problématique. Olivier Véran évoque "des solutions administratives et dérogatoires". Par Amandine Dolphin - Publié le Mercredi 23 Septembre 2020 à 10:25 | Lu 1030 fois

"Devant les témoignages de plus en plus nombreux de Réunionnais en galère à Paris suite aux difficultés pour réaliser et obtenir les résultats des tests de dépistage de la covid 19", le député Jean Hugues Ratenon s'est adressé au ministre de la Santé Olivier Véran en Commission des lois.



Si le ministre de la Santé a répondu ne pas pouvoir "s'engager" à l'heure actuelle sur le sujet, il a indiqué travailler avec le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, sur des solutions pour les voyageurs ultramarins. Sont évoquées, "des solutions administratives et dérogatoires". Pour rappel, les voyageurs doivent présenter un test négatif au Covid-19 datant au maximum de 72 heures pour pouvoir embarquer vers La Réunion et d'autres destinations.



Autre piste évoquée par le ministre, "les solutions d'innovation en matière de tests qui pourraient nous faciliter la tâche", expliquet-il, faisant semble-t-il référence à l'autorisation des tests salivaires pour le dépistage du Covid-19.



L'intervention de Jean-Hugues Ratenon à retrouver ci-dessous :







Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur