Tests PCR 72h avant d’embarquer : Plus de dérogation pour les vols du mardi

Plusieurs voyageurs ont eu la mauvaise surprise de se voir refuser l’embarquement ce mardi, alors qu’ils avaient en leur possession un test PCR négatif au covid-19, réalisé 96 heures avant. Depuis la mi-août, la dérogation qui permettait au voyageurs en partance le mardi de se faire tester le vendredi précédent, a été levé par le centre interministériel. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 17 Septembre 2020 à 18:04 | Lu 533 fois

"J’ai été obligé de décaler mon billet à vendredi et de refaire un test pour être dans les 72 heures limites" nous raconte Roland. Ce mardi, il s’est vu refuser l’embarquement dans l’avion qui devait le mener à La Réunion, alors qu’il avait en sa possession un test RT-PCR négatif au covid-19, datant de moins de 96 heures.



La nouvelle est passée quelque peu inaperçue et pourtant, cela fait maintenant déjà près d’un mois qu’il n’est plus possible de se faire tester le vendredi pour un vol le mardi:



"Cette dérogation a été levée à la mi-août par le centre interministériel de crise qui a réévalué le risque de contamination au-delà de 72h" explique l’Agence Régionale de Santé, "tous les voyageurs doivent donc effectuer un test dans un délai de 72h réglementaires (soit 3 jours), à toute heure de la journée."



Mise en place au moment de vacances de juillet, cette dérogation permettait de pallier les difficultés de réalisations d’un test le week-end alors que les laboratoires sont fermés le samedi et le dimanche.



Aucune alternative n’est aujourd’hui proposée aux Réunionnais voyageant le mardi, alors que les délais pour obtenir les résultats du test sont de plus en plus longs en métropole. Avec l’évolution de l’épidémie dans l’hexagone, les laboratoires sont pris d’assaut et beaucoup sont saturés.



