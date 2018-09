<<< RETOUR Ville de Saint Paul

La nouvelle piste cyclable sécurisée à 100 % s’étend de la gendarmerie de l’Étang à la barrière de Cambaie. Juste avant d’arriver à la Base ULM. Cette voie verte encourage les modes de déplacement doux : les véhicules non-motorisés (vélos, trottinettes, rollers, skate-board). Les piétons l’empruntent aussi. On l’a essayée pour vous. Testez-la sans aucune hésitation ! Ce nouvel espace public s’étend sur 1,8 kilomètre. Comptez moins d’une heure pour accomplir l’aller-retour de 3,6 kilomètres. Une balade à réaliser en famille, entre amis ou seul.

Vous bénéficierez d’un panorama d’exception. D’un côté, vous lèverez les yeux pour observer les hauts de la commune saint-pauloise. Et de l’autre, vous déplacerez votre regard vers un point de vue spectaculaire sur le Cap La Houssaye et les côtes saint-pauloises.

L’occasion pour vous d’effectuer une pause. Et de prendre quelques photos ou de tourner des vidéos. Les usagers rencontrés sur le parcours s’approprient cet espace depuis sa mise en service fin août.

Un habitant du Port, rencontré, confie, lui : « J’ai cru au départ que cette piste était une déviation entre Cambaie et l’Étang et que les voitures pouvaient l’emprunter. Je marche ici depuis quelques semaines et je vais bientôt revenir avec mon vélo. » Une réaction recueillie lors d’un break pour récupérer de ses efforts.

Travail inter-services Cette piste récemment goudronnée ne se transformera évidemment pas en déviation routière pour les voitures entre Cambaie et l’Étang. Ce nouvel itinéraire cyclable résulte d’un travail inter-services de la mairie de Saint-Paul, entamé en mars 2017 avec le Territoire de la Côte Ouest (TCO) et l’Office national des Forêts (ONF).

Une étroite collaboration nouée entre la Division infrastructure, le Pôle développement durable et le service des Sports de la ville saint-pauloise. Cet aménagement voit le jour grâce au travail de la Commission communale des espaces sites et itinéraires (CCESI).

Une instance impulsée par le maire, Joseph Sinimalé, pendant son actuelle mandature. Les travaux effectués en interne par les services s’inscrivent dans le cadre du projet Sentier littoral ouest (SLO). Ils lançaient la réfection de l’enrobée bituminée sur un tronçon de route existante de 1 800 mètres. Le coût du chantier s’élève à 157 000 euros. Cette partie d’axe fait parti du Plan régional vélo (PRV).

L’initiative vise à encourager les modes de déplacement doux. Une alternative portée entre autres par Steven Hoareau en charge du CCESI à la mairie saint-pauloise. Durant notre reconnaissance à pieds, il nous détaille les caractéristiques de la piste cyclable. L’occasion pour lui de solliciter les avis des marcheurs ou des cyclistes sur cet aménagement.

Conditions optimales de sécurité « Il y a un jumelage entre le côté vélo/roller et ceux qui courent et qui viennent marcher. Des gens ont déjà tracé un sentier depuis la gendarmerie qui vient couper la Savane au niveau de l’ancienne antenne Oméga. Il y a aussi le sentier macabit. Les familles viennent. Avec des parents qui courent et les enfants qui font du vélo », explique-t-il.

Ce linéaire de route va également permettre de promouvoir le développement de la pratique des écoles de cyclisme de la commune. Et ce dans des conditions optimales de sécurité en raison des barrières installées de part et d’autre interdisant l’accès aux voitures.

Cette piste répond aux besoins des disciplines de glisse urbaine et à ceux des balades familiales. Deux panneaux d’informations « Itinéraire cyclable » seront prochainement installés à l’entrée et à la sortie de cette piste. Sans oublier la mise en place d’une signalétique au sol pour un tracé vélo bi-directionnel.

Son inauguration devrait se dérouler en octobre avec une manifestation sportive autour du vélo, du bicross, du skate et du roller. 300 enfants sont attendus sur place.



