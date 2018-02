Testez gratuitement votre audition

De nombreux administrés ont bénéficié gratuitement, ce mardi 6 février dans les locaux de la Mairie de Tan Rouge, d’un test d’audition proposé par la Commune de Saint-Paul (Ville Santé OMS).



Organisée dans le cadre du PAO Santé, cette opération avec l’appui d’un professionnel de santé et d’une borne auditive, a permis à ceux qui ont fait le déplacement et fonction des résultats des tests d’être orientés vers un Oto-Rhino-Laryngologiste (ORL) pour des soins appropriés.



L’opération s'est poursuivie ce mercredi 7 février à la Maison de prévention de la santé et du bien-être de Saline de 9h à 12h.