Faits-divers Testé positif au zamal, un conducteur condamné à six mois de prison ferme

Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 28 Mai 2020 à 12:49 | Lu 1408 fois





Jugé en comparution immédiate, le quadragénaire a été condamné à 6 mois de prison ferme, à l'annulation du permis de conduire 1 an et à l'obligation d'installation d'un éthylomètre anti-démarrage d'une durée d'un mois après obtention du nouveau permis. Son véhicule qui avait été placé en fourrière dans un premier temps, est confisqué par le tribunal.



"La veille du contrôle, l’intéressé s'était présenté devant la commission médicale, pour récupérer son permis de conduire suite à des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique", rappelle la gendarmerie.



Conduite sans permis ni assurance



Par ailleurs, ce mercredi, lors d'un contrôle réalisé de 18 à 22 heures en agglomération de Saint-Benoit, les motocyclistes de la Brigade motorisée ont constaté deux conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants, deux défauts d'assurance et un non port de la ceinture par mineur.



