Politique Test PCR avant de voyager : Nathalie Bassire interpelle Olivier Véran sur le retard pris par les laboratoires

La députée de La Réunion a sollicité le ministre des Solidarités et de la Santé afin que "des solutions soient trouvées pour réduire les délais de remise des certificats par les laboratoires attestant que les Réunionnais de retour dans leur île ont bien été testés négatifs à la Covid-19". Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 18 Septembre 2020 à 08:05 | Lu 163 fois





Ainsi, pour les voyageurs devant se rendre en Outre-mer, il n’est plus nécessaire d’effectuer une quarantaine à l’arrivée dans les territoires, néanmoins, un test PCR effectué dans les 72 heures précédant le voyage est obligatoire et j’approuve totalement cette mesure.

Cependant, de nombreux Réunionnais m’interpellent, souvent dans l’urgence, car ils se trouvent bloqués au départ de Paris par les compagnies aériennes du fait de la non- présentation du certificat indiquant qu’ils sont négatifs.



Dans les faits, ces personnes ont suivi scrupuleusement le protocole sanitaire, c’est-à- dire qu’elles ont effectué leur test auprès d’un laboratoire dans les délais avant leur voyage, mais, au moment de leur départ, certains laboratoires prennent du retard pour la remise du document attestant leur test négatif.



Il y a probablement des raisons à ces retards et des priorités, j’en conviens, mais pour un voyage en avion où la personne concernée ne peut prendre son vol, elle doit attendre souvent dans l’incertitude et quand enfin, elle dispose de son certificat celui- ci est hors délai et le cycle doit recommencer. Les voyageurs doivent s’acquitter d’un nouveau billet ou en tout cas payer une somme supplémentaire pour pouvoir se présenter à l’embarquement ou pire attendre dans l’incertitude qu’une place se libère à nouveau et s’ajoutent des frais d’hébergement et de nourriture. Ceci entraîne incontestablement stress et angoisse pour les familles, bien souvent accompagnées d’enfants.



Je salue, par ailleurs, les efforts de certaines compagnies aériennes qui ont décidé de ne pas surfacturer le cas d’un report de voyage et je souhaite que toutes les compagnies desservant notre île, fassent ce geste envers leurs passagers, d’autant que ces événements sont totalement indépendants de leur volonté.



Enfin, la prochaine période des vacances scolaires d’octobre à La Réunion (du 12 au 27 octobre 2020) se trouve cette année très proche des dates de la France hexagonale (du 19 octobre au 4 novembre 2020). Beaucoup de nos concitoyens, aussi bien ceux installés à La Réunion que ceux vivant en France hexagonale ont le projet de voyager. Un afflux de passagers pour cette période est à prévoir et la situation risque d’être encore plus tendue qu’actuellement si elle n’est pas anticipée.



Monsieur Le Ministre, vous comprendrez ma démarche de vous solliciter afin de trouver une solution à ces soucis qui sont dans ce cas précis, indépendants de la volonté de chacun.



Pourquoi ne pas proposer un délai plus important, bien entendu acceptable du point de vue médical, afin de permettre aux voyageurs de disposer d’un délai supplémentaire avant leur départ pour l’obtention de leur certificat de test ou accompagner l'embauche de personnels supplémentaires dans les laboratoires puisque, ces dépistages seront nécessaires pendant une période indéterminée.



J’espère que des solutions pourront être rapidement trouvées afin d’éviter à nos concitoyens de se retrouver bloqués à nouveau et désemparés face à une telle situation, et j’espère pouvoir compter sur vous.



