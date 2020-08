A la Une . Test Covid: Gros stress pour une famille réunionnaise avant embarquement à Paris Orly

L’incertitude est pesante pour les voyageurs qui sont à quelques heures d'embarquer mais qui attendent jusqu’à la dernière heure les résultats des tests virologiques. Rappelons que pour être sûr de pouvoir embarquer, tout voyageur doit présenter un résultat négatif. À l’heure où les demandes de tests auprès des centres de dépistage s’accumulent, il arrive que certains ne soient pas fixés sur leur sort alors même qu’ils sont déjà en route pour l'aéroport. C’est ce qui arrivé à une famille réunionnaise ce mercredi à Paris Orly.

Par Charlotte Lebreton - Publié le Jeudi 20 Août 2020 à 10:40 | Lu 1870 fois

Un père de famille nous fait le récit de la mésaventure vécue par ses proches alors qu'ils sont en vacances en métropole en ce mois d'août.



Leur vol était prévu ce mercredi au départ de l’aéroport d’Orly, en début de soirée. C’est donc tout naturellement que les 2 adultes et les 2 enfants se sont rendus dans un centre Covid du 11ème arrondissement de Paris. Les 4 personnes sont testées dimanche dernier.



"Ça correspondait bien aux 72 heures avant embarquement, comme la loi le prévoit", assure-t-il. Si la démarche est devenue systématique pour les voyageurs, le laboratoire auquel cette famille a fait appel, lui, ne semble pas avoir pris le rythme...



Quelle n'a pas été leur inquiétude lorsque, quelques heures seulement avant de prendre l’avion, leurs tests manquaient toujours à l’appel. "À cette heure, 11h51 à Paris, nous n’avons les résultats que pour 1 personne sur les 4, dont le test est négatif", déplorait-t-il hier en milieu de journée.



Ils contactent le centre Covid où ils ont passé la dépistage. Mais leur réponse n'est guère rassurante : "le laboratoire nous indique qu’il n’y a pas de résultats pour les 3 autres personnes, alors que cela fait 72 heures que nous avons fait le test", s’étonne-t-il. Pourquoi un tel retard ? Le père de famille a sa petite idée : "Quand on est allés au laboratoire, beaucoup de gens faisaient la queue, on dirait que le laboratoire est surchargé".

"On va devoir racheter des billets d’avion" Quelle qu’en soit la cause, aujourd’hui, cette famille a été dans le doute pendant plusieurs heures. "Nous sommes désemparés et nous ne savons pas ce que l’on va faire tout seul à Paris", s'inquiétait ce papa à quelques heures de l'enregistrement à l'aéroport.



Les trois derniers résultats sont finalement tombés dans l’après-midi. Mauvaise nouvelle pour la famille, la mère a été confirmée positive à la Covid-19. Pour tous, c’est la déception et avec certitude cette fois : ils ne pourront pas rentrer à La Réunion. "Ce qui nous met en colère, c’est qu’on le sait au dernier moment. On va devoir racheter des billets d’avion, et payer pour un nouvel hébergement".



Un témoignage qui soulève la question du délai entre les tests imposés aux voyageurs et l’embarquement. Un délai qui ne permet souvent pas aux passagers d’anticiper et de prévoir une alternative. Ces derniers se retrouvent la plupart du temps face à un mur lorsqu’ils s’adressent aux compagnies aériennes, avec l'épineuse question du remboursement qui est souvent synonyme de casse-tête.