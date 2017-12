A la Une . Tessa fait le show, trois mois après elle court toujours après son argent Tout travail mérite salaire. Un dicton que semble avoir oublié l’organisateur d’un évènement sportif, qui a fait intervenir des artistes sans les payer. Tessa, une artiste chanteuse, estime avoir été menée en bateau et a dénoncé l’auteur de l’arnaque sur les réseaux sociaux.

Tout commence par un concert, organisé dans le cadre de la course Ultra Run le 17 septembre dernier. Il s’agit d’une course en plusieurs étapes, devant relier Saint-Benoît à Saint-Denis et clôturée par un concert sur la place de la gare au Barachois.



Dès le lancement de la course, les choses dérapent. L’un des organisateurs, l’association Sport Passion 974, fait faux bond et les coureurs se retrouvent sans ravitaillement en pleine course. Qu’à cela ne tienne, l’évènement continue et un podium final est même récompensé.



Les artistes font leur show et plusieurs groupes assurent l’ambiance. Seulement voilà, plus de trois mois après leur prestation, les artistes n’ont toujours pas été payés.



La mairie de Saint-Benoît se dédouane



Il y a quelques heures, c’est la chanteuse Tessa, excédée, qui a fini par lancer un appel en direct sur Facebook. "Cela fait des mois que nous essayons de joindre Daniel Robert, qui est chargé de nous régler. Ce monsieur fait la sourde oreille et nous n’avons toujours pas été payés!" explique la chanteuse. Elle estime "avoir été arnaquée".



L’homme en question s’est présenté comme président de l’Association Sport Passion 974. Il se trouve qu’il travaille également à la mairie de Saint-Benoît, au service économique et touristique. La mairie estime qu’au "sujet de l’arnaque dont il est accusé, cela n’a rien à voir avec la mairie".



La chanteuse, interviewée plus tôt dans la journée, estime le montant des prestations restantes à régler à plus de 1.000 euros.



Il finit par payer, sous la pression … ce matin



Nous avons contacté Daniel Robert, qui reporte la faute sur le manager de l’artiste. Il a déclaré "vouloir porter plainte pour diffamation. Je ne sais pas qui est Tessa, mais elle ne peut pas mettre n’importe quoi sur Facebook. J’ai fait les choses dans les règles et j’ai vu avec son manager. C’est lui qui n’a pas viré la partie musicale. C’est en cours de traitement, le règlement était déjà arrivé au manager", soutient-il.



Nous avons insisté pour connaître à quelle date le fameux règlement avait été effectué, Daniel Robert n’a pas répondu sur ce point.



Autre son de cloche du côté de l’artiste qui n’hésite pas à le mettre en cause."C’est faux. Il a fini par faire le chèque oui... ce matin. Il espère juste étouffer l’affaire mais il faut savoir que je ne suis pas la seule à estimer avoir été arnaquée par ce monsieur. Nous montons un comité en ce moment-même pour porter plainte collectivement", conclut la chanteuse.



