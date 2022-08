A la Une . Terrorisme : Joe Biden annonce la mort du chef d'Al-Qaïda

Il était considéré comme le cerveau des attentats du 11 septembre 2001 et était introuvable depuis dix ans. Ayman al-Zawahiri a été tué par un drone à Kaboul. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 2 Août 2022 à 08:17

Ce lundi soir, le président américain a annoncé officiellement qu'une frappe aérienne des Etats-Unis avait tué le leader d'Al-Qaïda, l'Egyptien Zayman al-Zawahiri. "Justice a été rendue et ce dirigeant terroriste n'est plus" a déclaré Joe Biden lors d'une allocution depuis la Maison Blanche.



C'est sur ses ordres qu'à l'aide d'un drone, la frappe de Kaboul en Afghanistan a touché mortellement l'émir de l'organisation terroriste islamiste. "Cela devrait permettre aux victimes du 11 septembre de tourner la page" a conclu Joe Biden.





Ayman al-Zawahiri, 71 ans, est présenté comme le successeur d'Oussama Ben Laden dont il avait pris la suite en 2011 après la mort de ce dernier, tué par un commando américain au Pakistan.



C'était l'homme le plus recherché au monde. 25 millions de dollars étaient promis à ceux qui pourraient fournir une information permettant de le localiser.