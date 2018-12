Terrorisme: Fabien Clain, toujours en vie, exhorte à agir contre la France

Le terroriste réunionnais Fabien Clain menace la France d’attentats. Dans un message diffusé jeudi sur la radio de propagande du groupe Etat Islamique, il exhorte à "se rebeller contre ton gouvernement qui dépense ton argent sans compter à tort et à travers", révèle le Quotidien qui a pu consulter l’enregistrement de 13 minutes.



"La voix de Daesh" s’adresse ici directement aux citoyens français et fait référence au mouvement des Gilets Jaunes. Parti en Syrie dans la région d’Hajin, avec femme et enfants, retranché avec ses frères et leur famille, Fabien Clain justifie les attentats par "des actes de vengeance" en réponse aux bombardements en Syrie.



Le Dionysien d'origine avait revendiqué au nom de Daesh les attentats de Paris le 13 novembre 2015.



Selon le Journal du Dimanche, 700 djihadistes sont partis de France pour rejoindre la Syrie et pour les autorités françaises et internationales la difficulté d’obtenir des informations fiables quant à savoir s’ils sont toujours en vie. Les Frères Clain sont toujours activement recherchés par Interpol.