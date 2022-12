Territoriaux de talent 2022

Plus de trente participations ont été enregistrées pour cette première édition. Ce vendredi, 8 lauréats étaient sur scène pour nous présenter leur amour pour la fonction publique territoriale.



A La Réunion, on dénombre plus de 40 000 agents de la fonction publique territoriale. Le concept de cette soirée nous vient de Séverine DE SOUZA, Directrice Régionale du CNFPT Auvergne - Rhône - Alpes, qui nous explique « avoir eu ras-le-bol du fonctionnaire-bashing à répétition. Cette soirée nous donne à voir la réalité de ce qu’est la fonction publique, le vrai visage des fonctionnaires, et nous montre l’envie et l’engagement des agents. »