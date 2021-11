A la Une . "Territoires propres" : La gendarmerie siffle la fin de la récréation pour les makotes

La gendarmerie de La Réunion mène depuis quelques semaines des opérations "territoires propres". L'objectif : détecter et sanctionner des entreprises et des particuliers ne respectant pas les règles en matière de transport, de dépôt ou de décharge de déchets de tous types (BTP, déchets dangereux, véhicules hors d'usage, etc...). Ce jeudi, la gendarmerie de Sainte-Suzanne a sifflé la fin de la récréation pour les "makotes" qui prennent les espaces publics pour leurs décharges. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 à 19:08

Ce jeudi matin, entre 8h30 et 11h30, l'Adjudant-Chef Torriero, commandant de brigade adjoint de la gendarmerie de Sainte-Suzanne, a mené une opération de contrôle "territoire propre" Chemin Mathurine à Sainte-Suzanne, accompagné par des effectifs de la CINOR ainsi que de la commune.



Lors de cette opération ont été répertoriés une Volkswagen incendiée et en partie démontée mais non identifiable, trois Peugeot 306 découpées dont l'une est identifiée, une Citroën C3 démontée mais non identifiable, un vieux camion rouge non identifiable, et deux batteries. Par ailleurs, divers déchets liés à l'automobile ont été extraits de la végétation mais également un réfrigérateur contenant des résidus de viandes avariées et des sacs poubelles contenant divers déchets ménagers.



Sous le contrôle de la gendarmerie apportant son expertise en matière de relevés d'indices, tous les véhicules ont été marqués dans l'attente de l'identification des propriétaires. Les épaves et déchets seront ensuite enlevés par la CINOR. Cette opération marque la fin de l'impunité des pollueurs qui, lorsqu'ils seront identifiés, ne devraient pas rester impunis.









