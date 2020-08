"Terrible jungle" n'ameute pas les foules, faute au Covid?

La crise sanitaire explique sûrement le peu de monde à la sortie du cinéma de Cambaie cet après-midi. Pourtant, le casting de Terrible jungle est plutôt alléchant : Catherine Deneuve, Vincent Dedienne et Jonathan Cohen réunis dans une comédie grinçante, on imaginait que les spectateurs se seraient déplacés.



A peine une dizaine de spectateurs, un public familial, vacances scolaires obligent, sortaient de la salle de projection. Nous avons pu interroger une famille, ravie de sa sortie, et, hors caméra, un monsieur qui semblait déçu, il pensait voir un film d'aventures, c'était une comédie, "drôle quand même".



Terrible jungle, tourné en partie à La Réunion, mais dont l'intrigue se situe en Guyane, aura-t-il plus de succès dans les jours qui suivent? Le Covid-19 est une catastrophe pour les cinémas, qui peinent à remplir leurs salles, malgré des protocoles sanitaires stricts.