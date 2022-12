Terrible accident de la route à Maurice, un Réunionnais parmi les victimes

Un lourd bilan est à déplorer dans une sortie de route à Beau Plan ce mercredi après-midi. Six personnes avaient pris place à bord de cette Nissan lorsque, pour une raison qui reste à déterminer, le véhicule a quitté la chaussée. Il est allé percuter un arbre.



A leur arrivée, les secouristes ne peuvent plus rien pour deux passagers. Ils sont morts sur le coup. Les autres personnes sont extraites de l’habitacle. La tôle du véhicule est tellement froissée que les secouristes ont dû découper deux portes.



Deux autres passagers décéderont longtemps après le choc, le premier peu après son arrivée à l’hôpital et le second, un adolescent de 14 ans, en fin d’après-midi.



Selon le journal Defi Media, une victime est réunionnaise, il s'agit d'un homme. Le conducteur du véhicule s’en sort quant à lui blessé. Son audition est particulièrement attendue pour faire la lumière sur les dernières secondes avant la sortie de route.