Sport Réunion Terre des Causses 2022 : Une marche de franchie pour l'équipage Nazim Bangui/ Valentin Auge

Communiqué de l'équipe de Nazim Bangui et Valentin Auge : Par N.P - Publié le Lundi 4 Avril 2022 à 17:55

C’est un satisfecit pour l’équipage Nazim Bangui/ Valentin Auge à l’arrivée de la manche inaugurale du Championnat de France des Rallyes sur Terre. A l’occasion du Rallye Terre des Causses, l’équipage termine deuxième du classement deux roues motrices et deuxième en Rally4en terminant dans le top20 du classement toutes catégories (scratch).



«Quel plaisir.» se réjouissait le pilote réunionnais. «L’objectif n’était pas le classement pour cette épreuve c’est la cerise sur le gâteau. On était engagé pour prendre de l’expérience et valider ce que j’ai travaillé avec Stéphane Lefebvre en vue de la Cup Stellantis. Le résultat est une bonne surprise.»



Auteur de de deux temps meilleurs temps en Rally4 (ES1/3) et et 1 meilleur temps en deux roues motrices (ES3) l’équipage a été très régulier. «C’est vraiment le point positif, on a su rester constant et au contact des meilleurs durant toute l’épreuve. Mais il nous reste encore du travail.»analysait l’ex-pilote de karting. «Dans la 5 Samedi, je pensais avoir fait ma meilleure spéciale, alors qu’en fait c’était mon moins bon résultat.» s’amusait-il. «En fait j’ai été trop agressif, c’était certes impressionnant mais pas du tout efficace. Dans l’avant dernière je fais également un tout droit heureusement sans conséquence hormis une perte de temps.»



Ce deuxième rallye sur terre aura donc été très formateur pour le suite de la saison. «Mon copilote a aussi peu d’expérience que moi sur la terre. On doit encore travailler évidemment mais on a pu juger qu’avec le coaching de Stéphane et le boulot de PH Sport on est sur la bonne voie.»En ce qui concerne l’approche des rallyes sur terre, le duo a franchi une étape: «On doit notamment travailler sur l’anticipation de l’état des spéciales. Par exemple, je ne m’attendais pas à ce que ça sèche si vite et que le grip reviendrait autant. Le principal motif de satisfaction reste qu’on a eu que très peu de corrections de notes: uniquement quelques distances à corriger. On a beaucoup appris sur ce rallye notamment en ce qui concerne les dérives et les transferts de masse. Ça nous servira également sur asphalte.»



Le prochain rendez-vous pour le tandem a pour cadre la région Occitanie au Rallye Terre de Castine (6/8 Mai) dans le cadre de la Stellantis Motorsport Rally Cup.



Classement Terre des Causses (2 roues motrices)

1. Constant Louis - Coppa Mathieu Peugeot 208 Rally4 1h48m11s3

2. Bangui Nazim - Augé Valentin Peugeot 208 Rally4 +6.6

3. Monnin Jean-Paul - Gilliot Franck Renault Clio Rally5 +1:50.8