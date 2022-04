Terre de Causses : Petite erreur, grandes conséquences pour l'équipage Réhane Gany/ Franck Le Floch

L’équipage Réhane Gany/ Franck Le Floch était engagé pour la manche inaugurale du Championnat de France des Rallyes sur Terre. A l’occasion du Rallye Terre des Causses qu’il découvrait, le pilote réunionnais y aura connu des fortunes diverses mais toutes enrichissantes.



«On s’est régalé sur ce Rallye.» déclarait Réhane. «C’est vrai que le résultat final ne reflète pas vraiment notre course mais on a pris beaucoup de plaisir et l’objectif de préparer la prochaine manche de la Stellantis Motorsport Rally Cup est parfaitement rempli.» Auteur de trois meilleurs temps en Rally4 et deux meilleurs chronos en deux roues motrices, c’est logiquement que le très régulier Réhane terminait la première journée en leader du classement provisoire 2 roues motrices et Rally4 (30s d’avance sur son plus proche poursuivant. «On a parfaitement déroulé notre stratégie: prise de notes le matin puis validation lors du premier passage en course avant d’augmenter le rythme pour la deuxième passe.»Ainsi dans la longue spéciale de 23km87, le Réunionnais améliore son chrono de 57,1s entre le premier et le deuxième passage. Au départ de l’étape dominicale dans l’ES7, Réhane et Franck partaient sans prendre de risque. Malheureusement dans la suivante, une minuscule erreur de remise des gaz dans une sortie de courbe, quelques centièmes trop tôt provoquait «l’effet luge» de la Peugeot 208 Rally4 qui allait heurter une petite butte de terre à 10-20km/h. «Je m’en veux beaucoup.» concédait le méticuleux Réhane. «Mais c’est cher payé! J’avais encore un léger angle sur le volant et dans ce petit choc le pneu a déjanter. On était contraint de s’arrêter pour changer la roue.» Dans la manœuvre, le duo perd plus de 3 minutes sur ce seul chrono. Dès lors il s’agissait de se reconcentrer immédiatement et de ne pas commettre d’impair plus lourd de conséquence. Le temps perdu ne se rattrape jamais en course...



«Il faut retirer du positif de chaque expérience, aussi difficile soit-elle.» analysait leChampionU24 de la Cup208 en titre. «Rouler dans un rythme qui n’est pas flat out en restant ultra-concentré n’est pas le plus facile des exercices. J’ai bien retenu la leçon.» Il y a néanmoins énormément de positif à retirer de cette entame de Championnat surTerre.«On avait de bonnes notes suite aux recos du matin qu’on effectue à 50km/h mais on a dû encore apporter énormément de corrections. Il y avait beaucoup de «ciel» sur ce rallye et ça nous a permis de mesurer l’appréhension des vitesses en course par rapport aux recos. On a également beaucoup rectifié certains repères de freinage pour être encore plus précis.» détaillait le pilote réputé pour être l’un des plus méticuleux et fin dans son approche et son analyse de la course.



Pour terminer, Réhane retrouvait son sourire signature pour relever que sur cette épreuve disputée par des températures très froides avec de la neige et de la glace: «Ce sont deux Réunionnais qui ont mené les débats pendant 70% de la course en deux roues motrices et même 90%du Rally4.»



Réhane et Franck terminent P28 au général (103 classés), P7 en deux roues motrices(72classés)etP4 en Rally4 (7 classés). Prochain rendez-vous au Terre de Castine (Stellantis Motorsport RCetCFRT)6/8Mai en Occitanie.