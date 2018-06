La grande Une Terre-Sainte: une case détruite par le feu et d'autres endommagées Un important incendie s'est déclenché ce samedi soir, non loin du collège et du CHU de Terre-Sainte. Dans l'incendie, une maison a été entièrement détruite et l'habitation voisine a également été touchée.

Vers 20 heures ce samedi soir, alors qu'une femme d'une soixantaine d'années est tranquillement installée, un feu prend chez elle, dans une rue donnant sur le collège de Terre-Sainte. Cependant, ni elle, ni les personnes du quartier, n'ont décelé les premières flammes. C'est la propriétaire du restaurant Le Kalou qui a vu de la fumée provenant de la maison voisine.



Elle a ainsi appelé les pompiers et averti le voisinage pour que les personnes puissent évacuer les lieux. Car les flammes ont rapidement pris de la hauteur et ont embrasé tout l’intérieur de la maison. Des bouteilles de gaz présentes dans le garage de la maison ont notamment explosé.



Les sapeurs-pompiers de Saint-Pierre sont arrivés sur place, avec des renforts de Saint-Louis, mais force est de constater que le couple de retraités a malheureusement tout perdu dans cet incendie ravageur. Mais les habitants ont pu s'échapper et les flammes n'ont donc fait aucune victime.



La police urbaine et la police municipale sont également venues afin de lancer une enquête et gérer l'euphorie de la foule. Le feu aurait donc pris à l'intérieur du garage mais la cause reste encore à déterminer. Charline Bakowski Lu 1743 fois





