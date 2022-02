Revenir à la Rubrique SAINT PIERRE Terre Sainte : nouveau sens de circulation

A compter du mardi 15 février, un nouveau plan de circulation sera effectif dans les bas du quartier de Terre Sainte. Plusieurs habitants ont souligné à la mairie des problèmes récurrents de circulation et de stationnement dans certaines rues.

Des réunions ont donc été programmées et une consultation locale a été réalisée par le biais d’un questionnaire en fin d’année 2021. Il en ressort que le plan de circulation dans les bas de Terre-Sainte pouvait être repensé. Les modifications apportées ont ainsi été approuvées par près de 2 riverains sur 3 et un plan de circulation provisoire sera mis à l’essai à compter du 15 février 2022.



Ce qui change à compter du 15 février :

Rue Auguste Langlois : en sens unique montant entre la rue Moy De La Croix et l'avenue du Président Mitterrand.

Rue Saint-Expedit : en sens unique descendant.

Rue Frère Denis : en sens unique montant.

Rue Moy de la Croix : en sens unique en direction de Saint-Joseph, depuis la rue Bertina jusqu’à la rue Amiral LACAZE, le reste de la rue reste en double sens.

