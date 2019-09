Terre Sainte : Un homme mis en examen pour tentative de meurtre

Deux individus ont été mis en examen ce jeudi, impliqués dans les violences survenues lundi dans le quartier de Terre Sainte à St-Pierre . Un conflit entre deux familles aurait dégénéré mais l’origine du différend reste flou. L’agression s’est déroulée en deux temps: d’abord à coups de casque puis plus tard à coups de sabre. Un homme qui faisait partie d’un groupe de trois personnes a été hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger.L’un des deux mis en cause est poursuivi pour tentative de meurtre, l’autre doit répondre de violence en réunion avec une ITT inférieure à 8 jours. Le parquet a demandé la non-publicité pour garantir la sérénité des débats. La famille des deux individus est venue en nombre ce jeudi assister à leur présentation devant le juge des libertés et de la détention. Une enquête est ouverte.Finalement, les débats ont été reportés à lundi matin. En attendant, les deux individus ont été placés en détention.