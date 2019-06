Terre-Sainte : Le campus sud de l’université se développe

Avec ce nouveau site, l’IUT de Saint-Pierre et l’école d’ingénieurs ESIROI du campus Sud devraient passer de 950 étudiants à 1500 après la livraison des locaux prévue pour 2020.



Dans la continuité de la politique patrimoniale de l’Université de La Réunion, et en concordance avec la loi nationale de transition énergétique, le nouveau bâtiment bioclimatique présente un impact réduit sur l’environnement, et une très basse consommation d’énergie.



Le projet intègre une production d’énergie renouvelable par panneaux photovoltaïques, ainsi qu’une végétalisation des îlots de chaleur et une ventilation naturelle.