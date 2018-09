Terrains Chabrier à Cambaie: L'audience en appel reportée au 22 octobre

À la demande des avocats du TCO, l'audience en appel du conflit qui oppose le TCO à Patrick Chabrier pour l'affaire des terrains de ce dernier situés sur la future Ecocité, a été reportée au 22 octobre nous apprend Le Quotidien.



Les conseils de la communauté d'agglomération de l'ouest espèrent que les magistrats revoient le prix du terrain, de 50€/m2, à la baisse.



À ce prix et possédant pas moins de 89 hectares, Patrick Chabrier pourrait empocher pas moins de 23 millions d'euros.



Un prix qui reste malgré tout "inacceptable" pour les avocats du TCO "pour des terrains à chèvre, incultes, non aménagés, non viabilisés, estimés à 25€/m2 en première instance", écrit Le Quotidien.