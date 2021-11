A la Une .. Tereos condamné à 750.000 euros d’amende pour abus de position dominante

Tereos Océan Indien, producteur de sucre et de mélasse, a été sanctionné par l’Autorité de la Concurrence pour abus de position dominante. Par Nicolas Ibao - Publié le Mercredi 3 Novembre 2021 à 15:40

Suite à saisine de la société Réunionnaise du Rhum, l’Autorité de la concurrence sanctionne Tereos océan Indien, filiale du groupe Tereos, pour abus de position dominante.



Il est reproché à l'entreprise d'avoir prévu, dans ses contrats d’approvisionnement avec deux des distilleries, des clauses restrictives qui portent atteinte au libre jeu de la concurrence. L’Autorité considère que ces clauses contribuaient à "verrouiller le marché et à empêcher les distilleries de renégocier les conditions de leur approvisionnement en mélasse et qu’elles constituaient dès lors un abus de position dominante".



Pour mémoire, La mélasse est utilisée en majeure partie pour la fabrication du rhum local, Tereos étant le seul fournisseur.