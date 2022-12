Société Tentative de record et exposition d'illustration d'Isia Augustine

Dessinateur autodidacte, illustrateur sur tous les supports traditionnels au numérique, Isia Augustine a un talent particulier. Ambidextre, il dessine des deux mains et réalise plusieurs illustrations avec des détails impressionnant et de tête sans modèle au préalable. Cette particularité, "ce talent lui vient peut-être de son autisme Asperger" dit-il. Du 17 au 21 décembre, Isia Augustine tentera un nouveau record du monde.

Il dessinera deux illustrations différentes sur deux grandes feuilles.



Ce record sera pour Isia Augustine l'occasion de montrer que sur " notre petit caillou se trouvent des personnes talentueuses, des pépites qui méritent d'être reconnues".



Ce talent vous interpelle, alors rendez-vous pendant ces quatre jours à la Médiathèque de Sainte Marie pour rencontrer et échanger avec Isia.



Accès libre