Tentative de prise de contrôle des parfumeries Mado: un vrai "Amour, Gloire et Beauté" péï





Parmi ces sociétés on retrouve des sociétés holding, des sociétés de locations de terrain, des sociétés de location de logements et bien sur des sociétés d’articles de bijouterie. Car celui qui a commencé sa carrière à la Réunion en vendant en porte à porte dans les hauts de l’île des draps "bénis" et autres ménagères achetés dans les bas cinq fois moins chers, a finalement trouvé un bon filon avec la vente de bijoux en or 9 carats (en lieu et place du 18 carats que l’on trouve dans toutes les bijouteries) et en inondant l'ile d'affiches 4x3 alléchantes et de flyers n'évoquant qu'en tout petit le nombre de carats réel de l'or de ses bijoux.



Sans doute fatigué de son activité de vendeur de bijoux fantaisie, à moins qu'il n'ait simplement souhaité jouer dans la cour des plus grands, Christophe Vielle s’est mis en tête de prendre le contrôle des parfumeries Mado, une enseigne emblématique locale, après s’être acoquiné avec le fils du fondateur, un jeune flambeur membre de la jet set mauricienne, et qui a vite eu besoin d'argent frais pour continuer à faire le beau dans les soirées branchées.



Un peu comme si le propriétaire des magasins La Foir' Fouille s’était mis en tête de racheter Hermès.



Prétextant vouloir investir dans Mado à un moment où la société était à la recherche d'argent frais, Christophe Vielle s'est fait présenter les comptes, détailler les marges, expliquer cette activité de luxe dont le fonctionnement était bien éloigné des bijoux fantaisies. Une fois en possession de tous les renseignements, il a fait mine de ne plus être intéressé... avant d'aller installer des parfumeries concurrentes sous la franchise Beauty Success… juste en face des parfumeries Mado !



Non satisfait de sa nouvelle activité et désirant certainement "tuer" la concurrence, notre Bernard Tapie local a ensuite tenté par un montage juridique révélé nos confrères du Quotidien, d’entrer de force dans le capital des parfumeries Mado, malgré le désaccord du fondateur historique et de l’actuelle dirigeante. L’affaire avait fait beaucoup de bruit dans le Landernau des commerçants locaux qui découvraient les pratiques de ce vendeur de verroteries.



Forcés d’avoir à leur table un hôte non désiré, qui n'avait pas hésité à manipuler leur fils et frère, à le faire se fâcher avec le reste de la famille pour arriver à ses fins, la famille Mado a à son tour tendu un piège à Christophe Vielle. Ce que ce dernier n’a pas du tout apprécié, à ce qu'on dit. Tel est pris qui croyait prendre.



En effet les Ingar ont tout simplement cédé leurs actifs dans Mado à une autre société, privant du même coup Christophe Vielle de la possibilité de prendre le contrôle de la société qu’il convoitait depuis longtemps.



Affaire à suivre donc, car c’est au tour de Christophe Vielle d’attaquer le patriarche de chez Mado ainsi que sa fille en justice, même s’il paraît assez extra ordinaire de sa part de venir se plaindre de ses propres turpitudes. On verra bien ce que les magistrats penseront de tout ça. La Justice a parfois des mystères qui échappent au commun des mortels...



De notre cote nous continuons à suivre cette affaire et à vous tenir informés de ce qui s'apparente par certains côtés à des séries télé du style de "Dallas" ou "Amour, Gloire et Beauté"...





