Tentative de meurtre sur son ex-conjointe: le verdict attendu aujourd'hui

Stéphane P. reconnaît avoir porté des coups de couteau sur son ex-conjointe, mais nie l'intention de la tuer. Il comparaît devant la cour d'assises depuis hier pour tentative de meurtre. En février 2016, l'homme se rend au nouveau domicile de sa victime, une Tamponnaise de 38 ans, et lui porte plusieurs coups avec une arme blanche, la blessant à l'abdomen et au bras. Il avait été appréhandé une demi-heure plus tard par les gendarmes, alors qu'il prenait la fuite en direction de la Plaine des Cafres.