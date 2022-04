La grande Une Tentative de meurtre sur Morgane, 14 ans : Trois mineurs en garde à vue

Après avoir été portée disparue, Morgane, 14 ans, a été retrouvée grièvement blessée ce lundi soir à Terre Sainte. Deux mineurs ont été placés en garde à vue dans la soirée et un troisième ce mardi pour tentative de meurtre. Le pronostic vital de l'adolescente n'est plus engagé. Par NP - Publié le Mardi 19 Avril 2022 à 10:02





Tous se sont rendu à l'endroit désigné près de la caserne de pompiers, en lisière de forêt.



Une ouverture d'information est envisagée demain, à l'issue des prolongations de GAV Ce samedi 16 avril, la jeune Morgane V., 14 ans, disparaissait alors qu'elle avait dit à ses parents qu'elle allait chez un ami demeurant à quelques encablures de son domicile. Vue pour la dernière fois à Terre Sainte, l'adolescente n'avait plus donné signe de vie. Jusqu'à ce qu'un jeune habitant Bras-Panon confie à sa mère savoir où se trouvait la jeune saint-pierroise, ajoutant que Morgane avait été agressée avec un couteau. Prenant son fils au mot, la mère de famille bénédictine a alerté ce lundi les forces de l'ordre de Saint-Pierre.Tous se sont rendu à l'endroit désigné près de la caserne de pompiers, en lisière de forêt. Morgane s'y trouvait, grièvement blessée et accompagnée d'un garçon mineur rapidement interpellé et placé en garde à vue au sein du commissariat de Saint-Pierre.Ce mardi, la procureure de Saint-Pierre Caroline Calbo précise que le pronostic vital de la jeune fille n'est plus engagé, mais qu'elle souffre d'importantes blessures à la tête. "Deux mineurs de 14 et 15 ans ont été placés en garde à vue dès hier soir et un troisième ce jour pour tentative de meurtre", indique-t-elle. "Les auditions en cours vont permettre de déterminer les responsabilités de chacun et les qualifications exactes de leurs actes. Une ouverture d'information est envisagée demain, à l'issue des prolongations de GAV".Le communiqué complet de la procureure :