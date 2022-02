Tentative de meurtre d'un policier : Le suspect placé en détention provisoire

LA CHRONOLOGIE DES FAITS :

Après plusieurs jours de cavale, le jeune majeur qui a tenté de percuter un policier dans la nuit du lundi 24 janvier dernier s'est rendu à la police ce mardi 8 février. Il s'agit d'un jeune majeur, très défavorablement connu des services de police. Placé en garde à vue, il a été déféré ce mercredi au tribunal judiciaire de Saint-Denis.Une ouverture d'information avait déjà été ouverte lors de la présentation au parquet de ses deux comparses présents dans l'automobile au moment des faits. Dans le cadre de cette instruction, le fuyard a été à son tour mis en examen pour tentative de meurtre. Le juge des libertés et de la détention a décidé de le placer en détention provisoire. Le mis en cause qui s'est caché pendant plusieurs jours ne présente aucune garantie de représentation.À l'issue, son avocate, Me Natalia Sandberg, a indiqué qu'il était resté en fuite car il était apeuré. Elle a ajouté qu'à aucun moment son client n'avait eu l'intention de percuter le policier. La robe noire a en outre souligné qu'il avait voulu éviter la herse déployée par les forces de l'ordre afin de bloquer le véhicule en effectuant une manœuvre qu'il n'avait pas maîtrisée, le dirigeant malgré lui vers l'agent des forces de l'ordre.