A la Une . Tentative de meurtre d'un policier : Le suspect en fuite s'est rendu

Dans la nuit de lundi 24 janvier dernier, un équipage de policiers était pris pour cible par un chauffard. Pour échapper à un contrôle, il leur avait foncé dessus sciemment, percutant et blessant l'un d'entre eux. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 8 Février 2022 à 06:40





Ses deux accompagnants ont, entre temps, été présenté à la justice. Le procureur de la République a ouvert une information judiciaire le jeudi 27 janvier. Un juge d'instruction chargé de l'affaire leur a ensuite signifié leur mise en examen respective pour vol aggravé. Ils ont été



Quant à l'automobiliste qui a choisi de se cacher alors qu'il se savait logiquement recherché, il a fini par changer d'avis.



Le policier blessé à un bras et une jambe qui s'est vu signifier trois semaines d'arrête de travail va bien.

