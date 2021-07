A la Une . Tentative de meurtre à St-Denis : L'auteur reste en détention

Julien G., 30 ans, demandait ce mardi matin devant la chambre de l'instruction sa remise en liberté. Il est poursuivi pour avoir porté un coup de couteau à un jeune touriste de 21 ans le 2 décembre 2020 à Saint-Denis. Il a fait appel de la décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 19 juillet dernier qui lui a notifié une fin de non recevoir. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 à 14:45

Alors qu’ils buvaient un verre dans un bar du Carré Cathédrale mercredi 2 décembre 2020, la situation a dérapé. Le ton est d’abord monté au bar du Passage du Chat Blanc autour d’une discussion animée entre Julien G., son ami, et un groupe de jeunes touristes. Julien étant visiblement bien trop ivre pour pouvoir échanger en toute sérénité, les touristes décident de clore le débat et de partir.



Non loin du Barachois, à bord de leur voiture de location, ils sont rattrapés par les deux Dionysiens en scooter. Julien G. va alors s’approcher du conducteur et lui planter une lame dans la carotide. C’est l’agresseur présumé qui va pourtant prodiguer les premiers gestes de secours.



"Si les faits sont qualifiés de tentative de meurtre, j'ai bon espoir d'obtenir une requalification car l'auteur des faits a eu une réaction différente en prodiguant lui-même un point de compression à la victime. La victime est en vie et vit en métropole, il n'y a donc pas de risque de récidive. De plus, tout le monde a été entendu dans cette affaire", indique Me Morgan Pouly pour la défense de son client.



"Cette agression au centre-ville a été d'une grande violence et d'une gratuité effarante. Il vise la gorge même s'il prend en charge la victime", indique l'avocat général qui s'oppose à la demande de remise en liberté. Après délibération, la chambre de l'instruction rejette la demande de Julien G.



