A la Une . Tentative de meurtre à St-Denis : L'auteur du coup de couteau dans la gorge en détention

Un jeune Dionysien a, hier, été mis en examen et écroué pour tentative de meurtre. Mercredi soir, il a planté une lame dans la carotide d’un touriste de 21 ans. Par Christelle Boyer - Publié le Samedi 5 Décembre 2020 à 08:58 | Lu 872 fois

Alors qu’ils buvaient un verre dans un bar du Carré Cathédrale mercredi soir, la situation a dérapé. Le ton est d’abord monté au bar du Passage du Chat Blanc autour d’une discussion animée entre Julien, son ami et un groupe de jeunes touristes. Julien visiblement bien trop ivre pour pouvoir échanger en toute sérénité, les touristes décident de clore le débat et de partir, relate la presse écrite.



Non loin du Barachois, à bord de leur voiture de location, ils sont rattrapés par les deux Dionysiens en scooter. Julien va alors s’approcher du conducteur et lui planter une lame dans la carotide. C’est l’agresseur présumé qui va pourtant prodiguer les premiers gestes de secours.



Placé en garde à vue, il a ensuite été déféré, hier, devant le juge d'instruction qui a décidé de le mettre en examen pour tentative de meurtre. Face au juge des libertés et de la détention, il s’est inquiété de l’état de la victime. Cette dernière est toujours dans un état critique. Julien, quant à lui, a été placé en détention provisoire.





