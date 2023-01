A la Une . Tentative de meurtre à La Bretagne

Un homme aurait tenté d'agresser son ex-compagne et aurait blessé l'oncle de cette dernière ce lundi en début d'après-midi dans le quartier de La Bretagne à Saint-Denis. La victime souffre de trois blessures. Le suspect a été abattu par les forces de l'ordre. Les policiers auraient ouvert le feu lors que l'homme se serait approché d'eux avec son arme à la main, relatent les autorités. Par La Rédaction - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 14:32





Les policiers se sont rendus sur les lieux de l'agression. Ils auraient tenté de calmer le suspect qui se serait approché des policiers en étant toujours armé, explique un représentant syndical des forces de l'ordre. L'un des officiers aurait alors ouvert le feu à trois reprises. Les forces de l'ordre sont présentes en nombre à La Bretagne ce lundi après-midi. Un homme aurait tenté d'attaquer son ex-compagne à son domicile. Le tonton de cette dernière se serait interposé et aurait reçu trois coups de couteau. La victime, âgée de 75 ans, a été blessée et prise en charge par les secours.Les policiers se sont rendus sur les lieux de l'agression. Ils auraient tenté de calmer le suspect qui se serait approché des policiers en étant toujours armé, explique un représentant syndical des forces de l'ordre. L'un des officiers aurait alors ouvert le feu à trois reprises. L'homme a été touché à l'artère fémorale et n'a pas survécu à ses blessures