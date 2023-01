A la Une . Tentative de meurtre à La Bretagne : Le suspect fonce sur un policier avec un couteau avant d'être abattu

Un homme a agressé son ex et blessé grièvement un membre de sa famille venu la protéger. Les forces de l'ordre sont rapidement arrivées sur les lieux. Le suspect, couteau à la main, aurait couru vers les policiers, obligeant l'officier à faire usage de son arme. Il a été mortellement touché. Par La Rédaction - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 16:49





Les forces de l'ordre se sont rendues sur place pour appréhender l'agresseur. Mais celui-ci aurait refusé de se rendre malgré trois sommations. Il se serait approché des policiers et aurait commencé à accélérer le pas vers les agents, son arme à la main, rapporte un représentant syndical des forces de police. C'est alors que l'un d'entre eux, un officier expérimenté qui a 25 ans de service, a ouvert le feu à trois reprises. Blessé à l'artère fémorale, l'individu n'a pas survécu. Une violente agression a eu lieu ce lundi 30 janvier 2023 dans le quartier de la Bretagne à Saint-Denis aux alentours de 14 heures. Un homme armé d'un couteau s'est rendu au domicile de son ex. Un membre de la famille de cette dernière s'est interposé et a reçu trois coups de couteau . Âgé de 75 ans, il a été pris en charge par les secours.Les forces de l'ordre se sont rendues sur place pour appréhender l'agresseur. Mais celui-ci aurait refusé de se rendre malgré trois sommations. Il se serait approché des policiers et aurait commencé à accélérer le pas vers les agents, son arme à la main, rapporte un représentant syndical des forces de police. C'est alors que l'un d'entre eux, un officier expérimenté qui a 25 ans de service, a ouvert le feu à trois reprises. Blessé à l'artère fémorale, l'individu n'a pas survécu.