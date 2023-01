A la Une . Tentative de meurtre à La Bretagne : Le point sur les 3 enquêtes ouvertes

Le procureure de la République fait le point sur le drame qui s'est joué à La Bretagne. Un homme aurait poignardé à plusieurs reprises un septuagénaire et aurait refusé d'obtempérer à l'arrivée des forces de l'ordre. Il aurait menacé un policier qui a fait usage de son arme, le suspect n'a pas survécu. Par NP - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 21:05





Le communiqué de la procureure de la République : Un homme a menacé son ex-compagne et a poignardé à 4 reprises son oncle venu la protéger . Il s'est ensuite enfui et est revenu alors qu'un équipage de policiers étaient arrivé sur place. La procureure de la République explique que l'individu n'aurait pas obtempérer lorsque les policiers ont effectué des sommations. L'un des policiers se serait retrouvé coincé contre un mur alors que l'agresseur présumé se serait approché avec son arme. L'officier aurait alors tiré à plusieurs reprises le blessant mortellement

Le 30 janvier 2023, vers 13 H 30, les services de police étaient requis sur appel des pompiers pour intervenir 7 chemin de la Distillerie à SAINT DENIS à la suite de violences commises avec arme blanche dans un contexte intra familial ; l’ex compagne du mis en cause victime au cours d’une dispute de menaces de la part de son ex conjoint, était protégée alors par son oncle qui s’interposait lequel était alors blessé par arme à 4 reprises. Le mis en cause quittait les lieux avant l’arrivée de la police.



Un équipage de police se déplaçait au domicile du mis en cause pour l’interpeler en vain. Le mis en cause revenait au domicile de son ex compagne, toujours armé d’un couteau. Le premier équipage intervenant, encore sur place, effectuait des sommations afin qu’il dépose son arme et se rende ; l’individu n’obtempérait pas et forçait l’un des fonctionnaires de police présent à reculer ; ce dernier se retrouvait bloqué par un mur derrière lui et ne pouvait s’échapper, l’individu toujours armé continuant sa progression vers lui.



Le fonctionnaire de police sortait son arme de service et effectuait les dernières sommations, sans aucun effet l’individu continuant sa progression menaçante vers lui. Le fonctionnaire faisait alors feu à quatre reprises sur l’individu. Les autres fonctionnaires de police présents pouvaient alors intervenir, désarmaient l’individu au sol, lui prodiguaient les premiers soins, les secours étant immédiatement appelés.



Malgré les soins prodigués et le transfert au CHU, le mis en cause décédait des suites de ses blessures. Une autopsie aura lieu le mardi 31 janvier 2023 pour préciser la cause de la mort.

Trois enquêtes sont actuellement ouvertes :



- L’une pour les violences commises par la personne décédée sur l’oncle de son ex compagne et pour les menaces proférés sur son ex compagne, ayant donné lieu à l’intervention des policiers



- L’autre pour la tentative de meurtre des policiers par la personne décédée



- La troisième relative à l’usage de son arme par le fonctionnaire de police, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, cette dernière enquête étant confiée en co-saisine au STPJ et la cellule déontologie et discipline de la DTPN (seul service « équivalent » à une antenne IGPN sur le département de LA REUNION

Le fonctionnaire de police est pour le moment entendu en audition libre La légitime défense qui peut être invoquée doit être objectivée et seuls les éléments de l’enquête pourront permettre de la retenir ou non L’ARAJUFA association d’aide aux victimes a été sollicitée pour apporter son soutien aux victimes des premiers faits de violences et témoins de l’intervention policière ; un soutien psychologique est mis en place pour les fonctionnaires de police qui sont intervenus ce jour.

La victime, l'oncle de l'ex-conjointe, est âgé de 76 ans, il a été pris en charge par les secours.



L'agresseur présumé, âgé de 46 ans, est décédé.



Le policier qui a utilisé son arme, âgé de 45 ans, est affecté au commissariat de Malartic.



Les infractions les plus graves retenues sont une tentative de meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publier et violence par une personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner.