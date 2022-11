La grande Une Tentative d'infanticide : Cédric Philéas introuvable, celle qui a découvert les deux enfants grièvement blessés témoigne

Il y a un an, le père de famille de 36 ans blessait très grièvement ses deux enfants avec une arme blanche. Depuis, l'homme le plus recherché du département a disparu des radars malgré les moyens mis en œuvre par les forces de l'ordre. Ce 27 novembre 2021, un des deux marmailles éventré gît au bout du terrain qui appartient au père de Sarah Cambona, la première sur les lieux à découvrir l'horreur. Récit. Par Baradi Siva - Isabelle Serre - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 13:01





Grièvement blessé, le marmaille n'avait qu'une idée en tête, sauver son petit frère cruellement agressé lui aussi et qui se trouvait dans un véhicule stationné au bord d'un champ de canne un peu plus bas. "Cédric Philéas était toujours là avec son arme mais personne n'a réussi à l'attraper. Il s'est enfui dans la ravine", détaille Sarah Cambona. Une ravine maudite, hantée selon les anciens.



Depuis, "J'étais en plein cauchemar. On se dit que ces choses-là ne peuvent pas être réelles", raconte Sarah Cambona, qui a découvert sur la propriété familiale un des deux garçons éventrés par leur père , Cédric Philéas, le 27 novembre 2021 à proximité du parc communal du Gol-les-Hauts, à Saint-Louis.Grièvement blessé, le marmaille n'avait qu'une idée en tête, sauver son petit frère cruellement agressé lui aussi et qui se trouvait dans un véhicule stationné au bord d'un champ de canne un peu plus bas. "Cédric Philéas était toujours là avec son arme mais personne n'a réussi à l'attraper. Il s'est enfui dans la ravine", détaille Sarah Cambona. Une ravine maudite, hantée selon les anciens.Depuis, aucune trace du mis en cause âgé de 36 ans et inculpé d'une double tentative de meurtre aggravé.