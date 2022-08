La grande Une Tentative d’homicide à la Ravine des Cabris, un blessé grave

Dans la nuit de samedi à dimanche, la police est intervenue pour mettre fin à une violente rixe devant un snack-bar de la Ravine des Cabris. Deux cousins ont été transportés à l’hôpital, dont un dans un état grave. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 29 Août 2022 à 17:47

Samedi soir, un différend va opposer deux cousins à un groupe d’individus. Ces derniers sont armés de couteaux et vont frapper leurs adversaires. L’une des victimes a eu son pronostic vital engagé et s’est vue délivrer 45 jours d’ITT.



En menant leurs investigations sur les auteurs, les policiers vont interpeller 4 suspects qui reconnaîtront plus ou moins les faits durant leur garde à vue.



Trois d’entre eux ont été déférés au tribunal ce lundi, ce qui a abouti à un placement en détention pour au moins l’un d’eux. Une information judiciaire est ouverte.



