Tentative d'enlèvement présumée à St-Pierre : Le quinquagénaire déféré au tribunal

"Le 30 novembre après midi, une jeune fille de 16 ans déposait plainte auprès des services de police de St-Pierre, suite au comportement insistant et inquiétant d'un homme d’une cinquantaine d’années au volant d'un véhicule utilitaire blanc", rappelle le parquet ce lundi après-midi.



Alors que la fillette marchait dans une rue du quartier de la Ligne des Bambous à Saint-Pierre, l'homme aurait tenté de la forcer à le suivre. La fillette a expliqué s'être débattue et avoir réussi à fuir son agresseur présumé. Elle avait également eu la présence d'esprit de relever le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, ce qui a permis aux enquêteurs de pouvoir identifier l'homme, de le localiser et de l'interpeller après le dépôt de plainte de la victime.



Son véhicule utilitaire blanc a par ailleurs été saisi pour des investigations de police technique et scientifique. À l'issue de sa garde à vue, il est présenté ce lundi devant un juge d’instruction, saisi des faits de tentative d’enlèvement du 30 novembre.



"Des réquisitions seront prises aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire", indique le tribunal de grande instance de Saint-Pierre.



Et de préciser : "En l’état, dans le temps de la garde à vue et en lien avec les services de gendarmerie, aucun rapprochement n’a été fait avec une autre procédure récente d'enlèvement de mineurs." Les investigations se poursuivent pour identifier le ou les auteur(s) des autres faits récemment dénoncés.



En effet, une véritable psychose s'est emparée des réseaux sociaux ces derniers jours, au point qu'un Saint-Louisien qui attendait un ami à la sorti d'un gymnase, s'est fait agresser par une bande de jeunes qui lui reprochait de vouloir s'en prendre à deux d'entre eux. L'homme qui a été blessé doit déposer plainte dans les prochains jours.