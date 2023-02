A la Une . Tentative d'assassinat : un homme violemment agressé au sabre, l'agresseur écroué

Une scène d'une incroyable violence s'est produite le samedi 11 février dernier dans la commune de Saint-Paul, plus précisément à Plateau caillou. Un homme a été agressé dans la rue à coups de sabre par un individu suite à une altercation quelques jours plus tôt. Une information Zinfos 974. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 16 Février 2023 à 06:11

Tout commence le mercredi 8 février par une altercation entre trois individus dans un supermarché de Plateau Caillou. Au départ, un homme est pris à partie par les deux autres. S'ensuit un quiproquo et deux d'entre eux en viennent aux mains avant de se faire sortir par la sécurité. Les deux hommes, qui approchent tous deux la cinquantaine, se connaissent.



L'histoire aurait pu en rester là mais c'est sans compter sur la rancoeur de celui qui estime avoir été agressé. Il rumine, ronge son frein, puis, le samedi qui suit, décide de passer à l'acte. Il se saisit d'un sabre et part pour en découdre. Il trouve l'homme dans la rue et lui assène plusieurs violents coups de sabre.



Voulant se protéger, la victime subit un violent coup de sabre à l'avant-bras qui lui sectionne le tendon puis, un autre violent coup sur la tête lui ouvre et lui fracture le crâne. Les secouristes interviennent et transportent la victime grièvement blessée au CHOR où elle subit une intervention chirurgicale. D'autres blessures moins graves sont aussi à dénombrer. L'agresseur est interpellé puis placé en garde à vue avant d'être déféré le lundi 13 février dernier au tribunal devant un juge d'instruction. Il est mis en examen pour tentative d'assassinat, la préméditation étant retenue.



Il est ensuite présenté devant le juge des libertés et de la détention (JLD) à qui il demande un délai pour préparer sa défense alors que le parquet requiert son placement en détention provisoire.



La deuxième audience devant le JLD est alors fixée au mercredi 15 février. Selon nos informations, le mis en cause nie avoir voulu tuer la victime mais aurait reconnu avoir agi avec détermination afin de couper la victime. Une information judiciaire a été ouverte afin de déterminer quelles étaient ses véritables intentions.



L'agresseur, qui risque la perpétuité, n'était pas alcoolisé au moment des faits. Le JLD a prononcé son placement en détention provisoire.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur