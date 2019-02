Tentative d’assassinat sur un touriste réunionnais à l’île Maurice

Un touriste réunionnais de 29 ans a failli perdre la vie fin janvier à Grand Baie, ville du nord de l’île soeur. Le 27 janvier au petit matin, il a été la cible d’un véritable guet-apens en sortie de boîte de nuit.



Vers 4H30 ce matin-là, le touriste sort de la discothèque avec sa copine. Ils se font encercler par 5 personnes munies de sabres. Sa compagne est quant à elle prise à partie par un des agresseurs. Leurs intentions ne laissent aucun doute : tuer. L’un des agresseurs lancera en direction du Réunionnais la phrase suivante : "kavé Réunionnais ? (que l'on peut traduire par : "Kossa la fé réunionnais")". Il reçoit un premier coup de sabre. La bande le prend en chasse dans les rues proches de la discothèque, seul. Le touriste essaye d’échapper au piège mais tombe dans une impasse. Ses poursuivants finissent par lui tomber dessus.



Roué de coups de pied alors qu’il est au sol, le touriste tente de se dégager avant une mort qui le guette face à une meute prête à faire mal. Un deuxième coup de sabre est lancé, de face, mais le Réunionnais arrive heureusement à parer le coup, ce qui blessera gravement sa main gauche.



La crainte de voir l’affaire classée à Maurice



Après ce guet-apens, il réussit à s’échapper pour se réfugier dans une autre discothèque, mais en vain, l’entrée lui sera refusée malgré le fait qu’il était ensanglanté. Il s’assoit devant la discothèque. Sa compagne lui fait les premiers soins pour arrêter l’hémorragie. Autour de la victime, les témoins sont choqués par ce déchaînement de violence. Certains sont en pleurs. L’un des agresseurs revient à la charge et lui souffle à l’oreille, "ici tu es pas à La Réunion !"



Le touriste est conduit à l’hôpital. Il y subira une intervention chirurgicale de plusieurs heures pour une profonde entaille au niveau du bras et de la main. Les médecins ne savent pas encore s’il pourra retrouver l’usage optimal de son bras gauche. Les soins se poursuivent à La Réunion de façon intensive.



Le touriste a porté plainte auprès de la police mauricienne. Les autorités mauriciennes ont tous les éléments en main pour faire la lumière sur cette tentative d’assassinat. Mais les craintes sont permises sur le fait que l’affaire soit étouffée pour ne pas impacter la fréquentation touristique de l’île.



"J’espère que justice sera faite et que j’obtiendrai le soutien de la justice française", déclare le touriste.