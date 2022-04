A la Une . Tentative d'assassinat sur Morgane V.: les 2 adolescents sont maintenus en détention provisoire

Les deux adolescents présents au moment de la tentative d’assassinat sur une collégienne le samedi 16 avril étaient de nouveau déférés ce lundi matin pour se voir signifier oui ou non leur placement en détention provisoire. Par PB - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 15:06





Déjà mis en examen pour complicité de tentative d’assassinat, ils avaient été placés en détention dans l’attente d’un débat contradictoire. C’est cette nouvelle séquence qui devait avoir lieu ce lundi matin. Ils ont assisté à l’improbable plan machiavélique mis en place par l’ex-petit-copain de Morgane V. il y a un peu plus d’une semaine.Deux adolescents étaient présentés ce lundi matin au juge des libertés et de la détention dans le cadre de la suite du défèrement entamé mercredi dernier . Le passage devant le JLD s’est déroulé ce lundi matin dans les locaux du commissariat de Saint-Pierre en raison de la fermeture temporaire du palais de justice.Déjà mis en examen pour complicité de tentative d’assassinat, ils avaient été placés en détention dans l’attente d’un débat contradictoire. C’est cette nouvelle séquence qui devait avoir lieu ce lundi matin.

L'auteur présumé déjà placé en détention mercredi soir dernier



Le samedi 16 avril à Saint-Pierre, les deux garçons auraient assisté à toute la scène d’horreur établie par l’un de leurs camarades. Ce dernier avait donné rendez-vous dans les hauts de Terre Sainte à Morgane V., une ex-petite copine. Mais c’est un véritable guets-apens qui attendait la collégienne de 14 ans. Elle a été rouée de coups et laissée pour morte par son agresseur et ses deux amis présents ne seraient pas intervenus pour l’en empêcher ou a minima prévenir les secours.



Sans nouvelles de leur proche samedi 16 avril, famille et amis de l’adolescente avaient lancé un appel à témoins. Ce n’est que deux jours plus tard, le lundi 18 avril, qu’elle sera retrouvée dans un état grave grâce aux indications de l’un des adolescents complices. Plongée dans un coma artificiel, l’amélioration de son état de santé pourrait permettre aux enquêteurs de mieux cerner le récit de l’agression qu’elle a subie.



Après avoir été mis en examen pour complicité de tentative d’assassinat mercredi dernier, les deux adolescents âgés de 14 et 15 ans se sont vus signifier leur placement en détention provisoire ce lundi matin.



Leur camarade, également mineur, avait déjà été écroué pour tentative d'assassinat mercredi soir dernier également et déjà placé en détention provisoire.