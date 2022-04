La grande Une Tentative d'assassinat sur Morgane, 14 ans : 3 adolescents déférés

Les trois mineurs soupçonnés d'être impliqués dans l'agression violente de la jeune Morgane sont déférés devant le tribunal de Saint-Pierre ce mercredi 20 janvier au soir. Publié le Mercredi 20 Avril 2022





La procureure de la République près du tribunal de Saint-Pierre annonce que le Parquet a saisi la juge d'instruction pour des faits de tentative d'assassinat (tentative de meurtre avec préméditation, crime puni de la réclusion à perpétuité), suite à la découverte de Morgane, 14 ans, retrouvée gravement blessée. Elle était portée disparue pendant 2 jours. Ce sont 3 adolescents de 14 et 15 ans qui ont été déferés ce mercredi au tribunal. Ils pourraient être mis en examen dans la soirée. La procureure a requis la détention provisoire pour les 3 jeunes. Un seul des trois mineurs soupçonnés serait l'auteur des coups violents portés à la tête de la victime. Les deux autres pourraient être poursuivis pour des faits de non assistance à personne en danger (il s'agit d'un délit qui peut être puni de 5 ans d'emprisonnement).