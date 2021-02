Faits-divers Tentative d’assassinat de la fête des Pères : Le verdict attendu dans la journée

En juin 2018, un Saint-Andréen était victime d’une tentative d’assassinat devant sa fille le jour de la fête des Pères. Son rival lui a tiré un coup de feu au visage avant de se déchaîner sur lui à coups de crosse. La victime a miraculeusement survécu. Le suspect encourt la perpétuité. Son fils, mineur au moment des faits, est également jugé. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 5 Février 2021 à 07:58 | Lu 632 fois

Victimes et témoins ne pourront jamais oublier ce 17 juin 2018, jour de la fête des Pères. Alors qu’il se promenait avec sa fille aux abords du stade Paquiry à Saint-André, Olivier A. est pris pour cible par un homme et son fils mineur. Mickaël V. sort un fusil et tire sur le père de famille en plein visage. Il se déchaîne ensuite en frappant la victime avec la crosse du fusil.



Par miracle, Olivier A. survivra après un mois passé dans le coma. À l’origine du drame, un conflit opposant deux familles.



Mickaël V. et son fils, aujourd’hui majeur, se retrouvent à la barre des accusés. Débuté mercredi, le procès se tient à huis clos. Le principal suspect doit être entendu dans la journée. Il encourt la perpétuité, son fils 20 ans de réclusion criminelle.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur