La grande Une Tentative d'assassinat de Morgane : Les deux complices supposés sortent de détention

Pâques 2022, Morgane, une Saint-Pierroise de 14 ans, était retrouvée à l'agonie dans la forêt de Terre Sainte. Elle se trouvait dissimulée sous une canalisation après une agression d'une incroyable sauvagerie. Trois mineurs avaient été placés en détention au début de l'enquête. Leur rôle présumé dans cette affaire étant différent, deux d'entre eux viennent de sortir de détention et ont été placés sous contrôle judiciaire. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 10:46





L'un d'eux, le supposé auteur principal des faits, avait été mis en examen pour Pendant le week-end pascal, l'adolescente de 14 ans avait été sauvagement agressée et laissée pour morte pendant 48 heures . Elle a subi un véritable calvaire . Trois adolescents avaient été interpellés, placés en garde à vue et déférés L'un d'eux, le supposé auteur principal des faits, avait été mis en examen pour tentative d'assassinat . Deux autres, âgés de 14 et 15 ans, avaient été écroués pour complicité de tentative d'assassinat. Ceux-ci viennent d'être placés sous contrôle judiciaire assorti d'obligations strictes, comme l'indiquent nos confrères du Quotidien.





Quant au principal suspect également mineur et accusé d'avoir prémédité son acte barbare, le prolongement de sa détention devrait faire l'objet d'une discussion prochaine devant le juge des libertés et de la détention. La mère de l'un d'entre eux avait accepté de témoigner suite à l'incarcération "incompréhensible" de son fils.Quant au principal suspect également mineur et accusé d'avoir prémédité son acte barbare, le prolongement de sa détention devrait faire l'objet d'une discussion prochaine devant le juge des libertés et de la détention.