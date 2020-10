Faits-divers Tentative d'assassinat à Ravine Creuse: Mickaël Valliamé attend toujours en prison

Accusé de tentative d'assassinat, Mickaël Valliamé a tenté une fois de plus d'être placé sous contrôle judiciaire, plutôt qu'en détention provisoire, en attendant son procès devant les Assises. Par SH - Publié le Mercredi 7 Octobre 2020 à 09:19 | Lu 2100 fois

Cela fait deux ans et demi qu’il est en prison et presqu’autant de temps qu’il cherche à en sortir. Mickaël Valliamé est en détention provisoire, accusé d’avoir tenté d’assassiner Olivier Araye le 17 juin 2018. Il se trouvait à nouveau devant la chambre d’instruction ce mardi pour demander sa mise en liberté en attendant son procès devant les Assises. Il affirme vouloir reprendre son travail afin d'aider son épouse et leurs sept enfants. Mais comme ses demandes précédentes, celle-ci a été rejetée.



L’avocat général a rappelé le risque de représailles dans un contexte de conflit familial de longue date. En effet, tout avait commencé suite à une bagarre entre deux jeunes. Les proches s’en étaient ensuite mêlés. Et Mickaël Valliamé est déjà connu de la justice pour ses accès de violence.



Mais ce qui arriva le 17 juin 2018 lors de la Fête des pères a choqué les habitants de la Ravine Creuse à Saint-André. Saoul, Mickaël Valliamé avait pris son fusil et tiré dans le visage de la victime. Alors qu’Olivier Araye s'est retrouvé au sol, il lui a asséné plusieurs coups de crosse. Son fils prend ensuite la relève. Et tout cela devant la fille de la victime, âgée de 6 ans.



Un mois de coma et une longue hospitalisation plus tard, Olivier Araye finira par s’en sortir ; mais porte de lourdes séquelles.



Mickaël devra attendre en détention provisoire – décision des magistrats de la chambre d’instruction – jusqu’à son procès devant les Assises.