Tentative d'assassinat St-André : Le tireur et ses 2 jeunes fils mis en examen

Mickaël Valliamé a été déféré ce mardi après-midi au tribunal de Champ-Fleuri au terme de sa garde à vue. Le Saint-Andréen est accusé d'avoir tenté de tuer Olivier Araye, dimanche, au stade Paquiry. La victime se trouve toujours dans un état grave à l'hôpital de Saint-Pierre.



À l'origine du drame, des différents de longue date entre les deux familles, qui seraient partis d'un banal ralé-poussé dans la cour d'école entre deux enfants des deux familles. Dimanche, le différend a tourné au drame. Alors qu'Olivier Araye accompagnait sa fille de 5 ans faire du vélo en ce jour de fête des pères, Mickaël Valliamé tire à bout portant en plein visage de la victime avec une carabine. Il se serait ensuite acharné sur le père de famille avec la crosse de son arme.



Les deux fils mineurs du suspect et un beau-frère avaient aussi été placés en garde à vue dans cette affaire, alors que le tireur présumé a indiqué avoir agi seul. Les deux mineurs âgés de 17 et 15 ans ont également été présentés au tribunal cet après-midi.



Aux alentours de 21h, le tireur présumé a été mis en examen pour tentative d'assassinat. Le fils de 17 ans a également été placé en détention provisoire, considéré comme co-auteur. Le plus jeune a été mis en examen pour complicité et placé sous contrôle judiciaire.