La grande Une Tentative d'assassinat: L'accusé avait sous-estimé la détermination de la lycéenne à rester en vie

L'audience criminelle de la cour d'assises s'est poursuivie ce mercredi après-midi avec le témoignage du gendarme de la brigade de recherches qui a mené la garde à vue du jeune Dayan. Le jeune homme est dans le box des accusés pour avoir tenté de tuer une de ses camarades avec préméditation. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 3 Novembre 2022 à 05:58

Placé en garde à vue pendant 47 heures avant d'être mis en examen, Djayan S., 18 ans à l'époque en 2019, a eu tout le loisir de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il se trouve dans le box des accusés de la cour d'assises jusqu'à vendredi. Le jeune adulte a expliqué qu'après avoir trahi la confiance de sa camarade et l'avoir entrainée dans un hangar désaffecté pour la violer, il lui avait porté une dizaine de coups avec le tube en métal d'un aspirateur qu'il avait préparé et déposé sur les lieux.



Cependant, la jeune fille avait résisté et il n'était pas parvenu à l'assommer. Il lui avait alors frappé la tête à plusieurs reprises contre le mur et au sol afin "de l'affaiblir". L'idée en effet n'était pas de la tuer. Aucun intérêt de "violer un cadavre" avait-il déclaré à l'enquêteur en charge de son audition. L'objectif recherché était qu'elle perde des forces afin qu'il puisse abuser d'elle. Djayan, n'étant toujours pas parvenu à ses fins, avait piqué, à l'aide d'un couteau de cuisine, entre les deux yeux de sa victime afin qu'elle perde du sang et soit plus malléable. Mais c'est finalement lui qui s'était trouvé à bout de forces : "Je me suis surestimé et j'ai sous estimé sa détermination à vivre" avait-il expliqué.

En dépit de la situation, la victime fait preuve de bon sens



Blessée et en sang, sa proie avait fait preuve de bon sens. Elle avait évoqué sa famille qui l'aimait et trouvé les mots pour que son agresseur revienne à la raison. Parce qu'elle était couverte de sang et ne pouvait pas sortir dans la rue dans cet état, Djayan avait proposé de rentrer chez lui afin de chercher de l'eau et un linge de rechange. Pendant son absence, l'adolescente avait évidemment pris la fuite et croisé la route d'un automobiliste qui l'avait prise en charge.



Dans une seconde audition, Djayan avait confié qu'après le viol qui n'a donc pas eu lieu,



L'accusé revient surs ses aveux



"Pourquoi elle ?" interroge la présidente. Djayan était attiré par la jeune fille. Il pensait qu'elle n'accepterait jamais d'avoir une relation sexuelle avec lui, selon ses déclarations. Après le témoignage de la victime interrogée en visioconférence à sa demande et à huis clos , ce fut au tour de l'accusé de se lever pour répondre aux questions de la présidente.

Contre toute attente, l'accusé, imperturbable depuis le début de la matinée, a indiqué qu'il avait menti pendant sa garde à vue. Il est revenu sur ses aveux et les descriptions circonstanciées qu'il avait faites lors de ses auditions mais également devant le juge des libertés et de la détention qui l'avait placé en détention provisoire et devant lequel il avait donné de nombreux détails. Il a cependant exprimé des regrets à l'égard de sa camarade précisant "qu'il avait été violé en prison et savait désormais ce que cela faisait d'avoir peur de mourir".



Plutôt interloquée par ces déclarations, la présidente de la cour d'assises, Doriane Trombi, a clos cette première journée en faisant savoir qu'elle visionnerait les auditions qui avaient été filmées. L'interrogatoire de l'accusé reprend à 8h30 ce jeudi.