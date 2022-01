La grande Une Tension hospitalière : Arrivée des renforts nationaux à La Réunion

8 soignants ont débarqué ce matin à La Réunion pour apporter leur soutien aux services de réanimation de l'île sous forte pression à cause de l'épidémie de coronavirus. Par Stéphane Pierrard - Publié le Jeudi 20 Janvier 2022 à 13:12

Six infirmiers en réanimation et deux médecins sont arrivés de métropole pour prêter main forte aux soignants réunionnais qui font face une vague de coronavirus sans précédent depuis le début de l'épidémie.



"Notre désir est de pouvoir aider les équipes hospitalières. On va se mettre au service de nos collègues. On a été mobilisé dans plusieurs départements en métropole et dans les autres DOM-TOM", explique la coordinatrice.



Denise Pellassy-Tarbouriech, directrice des soins, coordinatrice générale des activités paramédicales, ajoute : "Ils seront affectés sur le Nord et le Sud et plus particulièrement en réanimation et en unité Covid pour l'un d'entre eux."