Communiqué Tension au collège de Mille Roches au sujet de la SEGPA

La FSU et le Sgen-CFDT dénoncent un management par la pression au collège Mille Roches. Les syndicats regrettent que la direction veuille poursuivre l’expérimentation d’inclusion des élèves de 6e SEGPA dans les classes ordinaires. Ils estiment que cette expérimentation est un échec et regrettent qu’elle soit maintenue. Par NP - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 16:59

Le communiqué:



Après les élèves, les AED et les enseignants, c’est au tour de la démocratie de prendre une roche en pleine face.



Depuis presque 4 ans, le collège a mis en place une expérimentation d’inclusion des sixièmes SEGPA dans les classes dites ordinaires. Si le projet peut paraître louable sur le papier, sa mise en œuvre est problématique. Comment en effet éviter que ces élèves « à besoins particuliers » ne soient « noyés » dans ces classes où leurs difficultés d’apprentissage sont plus difficiles à gérer que dans une classe spécifique ? C’est tout le problème. Le constat que font les personnels est clair : c’est un échec.



En outre, le collège Mille-Roches est classé REP+, c’est-à-dire le niveau le plus élevé de l’Éducation Prioritaire au regard d’un contexte socio-économique très difficile.



Aux difficultés sociales s’ajoutent des comportements violents bien connus mais très mal gérés par l’administration du collège ; pour couronner le tout, les très longs travaux de réhabilitation aggravent encore un peu plus les conditions de travail.



Manque d'anticipation, gestion au jour le jour, manque d'une réelle écoute et congés de maladie sont la norme au collège Mille Roches.



Lorsque les personnels dénoncent ces conditions de travail ou demandent l’arrêt de cette expérimentation pour en finir avec la souffrance des élèves et des personnels, la direction du collège le refuse !



Au Conseil d’Administration du 13 décembre, les élus Sgen-CFDT et FSU ont voulu présenter une motion sur ce sujet. Ils ont aussitôt été pris à partie par la direction du collège qui a refusé purement et simplement toute discussion et tout vote sur ce texte alors que c’est un droit.



Seul les élus du Snalc ont pu s’exprimer, il est vrai qu’ils n’apportaient pas leur soutien à notre texte.



Refuser à des élus leurs droits élémentaires, leur droit de demander l’adoption d’un texte au cours d’un CA, empêcher les prises de paroles ou chercher à les contrôler est un déni de démocratie. C’est l’illustration d’une dérive managériale qui prolifère dans les établissements scolaires.



Au collège Mille-Roches, les personnels sont de plus en plus nombreux à faire l’objet d’arrêt maladie tant la souffrance au travail est devenue une norme et le management par la pression une règle !



La FSU et le Sgen-CFDT entendent se mobiliser contre cette situation. D’ores et déjà ils vont interpeler Madame La Rectrice afin de remettre de la justice, du respect et de la démocratie dans ce collègue sinistré à plus d’un titre.



Si rien ne se passe qui aille dans le sens d’une amélioration, nous nous réservons la possibilité d’une mobilisation dès la rentrée de janvier 2023.