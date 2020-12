AFP Tennis: l'Open d'Australie débutera le 8 février (ATP)

- Publié le Jeudi 17 Décembre 2020 à 03:20 | Lu 75 fois

(AFP) L'Open d'Australie de tennis se déroulera du 8 au 21 février 2021, a annoncé jeudi l'ATP, confirmant le retard pour cause de restrictions sanitaires dues au coronavirus de ce tournoi qui devait en principe débuter le 18 janvier. La phase de qualification masculine se déroulera du 10 au 13 janvier à Doha, au Qatar, après quoi les joueurs qualifiés et leurs équipes de soutien se rendront en Australie pour effectuer une quarantaine obligatoire de 14 jours, a indiqué l'ATP, sans indiquer ce qu'il en sera des qualifications féminines. Selon la presse locale, les sportifs et leur entourage seront contraints de loger dans des hôtels qui leur seront désignés, et ils seront autorisés à s'entraîner à hauteur de cinq heures par jour, transportés par les organisateurs entre hôtels et le Melbourne Park. Tennis Australia n'a pas confirmé ces informations dans l'immédiat. Le tournoi d'Adelaide, allégé à 12 équipes et délocalisé, et un tournoi ATP 250 se tiendront à Melbourne avant l'Open qui est désormais prévu du 8 au 21 février. "Ensemble, avec le soutien de notre tournoi, des joueurs, des partenaires et de Tennis Australia, nous avons été en mesure de nous adapter et de créer un passionnant début de saison", a dit le président de l'ATP, Andrea Gaudenzi. "La santé et la sécurité resteront essentielles tandis que nous affronterons les défis qui sont devant nous", a-t-il ajouté en remerciant tous les acteurs impliqués dans l'organisation. Le Serbe Novak Djokovic va briguer un neuvième titre australien, après avoir vaincu en finale en février l'Autrichien Dominic Thiem. L'Américaine Sofia Kenin défendra son titre acquis en février dernier en battant en finale l'Espagnole Garbine Muguruza. Le responsable de l'Open d'Australie, Craig Tiley, a indiqué qu'entre 25 et 50% des places dans les tribunes seraient ouvertes au public. L’Australie a enregistré environ 28.000 cas de contamination au coronavirus pour une population de 25 millions d'habitants, et environ 900 morts.



Source : Source : ...



Publicité Publicité