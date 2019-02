Tennis de table: Antoine Razafinarivo devient champion de France des régions 2019

Il y a 7 ans, c’est le centre aéré de l’ASPTT qui a fait découvrir le ping-pong à Antoine Razafinarivo. Puis vient le club des Aiglons d’Orient où Antoine s’est imposé comme le jeune doué du club. Le contact avec ses entraineurs Arnaud Combesque et Stéphane Gilabert lui ont donné goût à sa passion.



Le déclic pour le tennis de table lui est venu grâce la venue d’un entraîneur chinois au sein du club des Aiglons d’Orient. Le directeur sportif de la Ligue de Tennis de Table, Nelson Fontaine a alors compris qu’il fallait désormais intégrer Antoine dans la sélection Réunion.



Il participe à un stage à Boulouris en février 2017 où Antoine s’est fait remarquer par le pôle espoir PACA. C’est le début de l’aventure, qui l’amène quitter ses parents dès Août 2017, à l’âge de 13 ans.



Depuis, Antoine Razafinarivo a enchaîné des victoires, et a réalisé la meilleure progression de France 2018, toutes catégories confondues.



Désormais, il fait partie des leaders incontestés du club de La Garde (près de Toulon), où il évolue en National 2 par équipe, et en National 1 Elite en individuel.



7 ans après, il est titulaire d’un palmarès de premier rang avec l’équipe PaCA, Cadets: Champion de France des Régions.



Résumé du palmarès d’Antoine:

• Champion de La Réunion minimes 2017

• Champion de La Réunion cadets 2017

• Champion de La Réunion double 2017

• Vainqueur Open de Marseille 2017

• Vainqueur Open d’Avignon 2018

• Vainqueur Open international de Cognac 2018 • Finaliste Open de Marseille 2018

• Finaliste Open de Nice 2018

• Champion de France des Régions 2019