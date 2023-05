A la Une . Tennis de Table : Antoine Razafinarivo médaille de bronze à la Coupe d’Afrique

La Coupe d’Afrique s’est déroulée à Nairobi au Kenya du 3 au 6 mai. Le dionysien Antoine Razafinarivo, 19 ans, s’est fait remarquer durant cette compétition. Par La rédaction - Publié le Dimanche 7 Mai 2023 à 12:17





Pour y parvenir, le jeune dionysien est d’abord sorti deuxième de sa poule, battu par Mohamed EL-BEIALI, 116e mondial. Antoine RAZAFINARIVO crée ensuite la surprise en éliminant l’ivoirien Kizito OBA, 176e mondial en 1/8ème de final ainsi que le n°2 Nigérian, Taiwo MATI, n°99 mondial en 1/4. Mais c’est face au n°32 mondial, l’égyptien Omar ASSAR qu’il s’incline 4 - 2 en 1/2 finale, en ayant pourtant mené 2 - 1 avec un niveau de jeu qu’il n’a jamais atteint jusqu’alors.

Au terme de ce parcours, Antoine RAZAFINARIVO se hisse au rang de n°100 mondial avec les J.O. de Paris le viseur. " C'est un exploit pour Madagascar aussi, cela n’est jamais arrivé dans une telle compétition majeure". Trois médailles en deux compétitions après le championnat de l'Afrique de l'Est, Antoine RAZAFINARIVO est conforté dans son choix de jouer pour le pays dont il a la nationalité de naissance. Les prochaines échéances importantes, qualificatives pour les J.O. de Paris pour Antoine RAZAFINARIVO seront le championnat jeune d’Afrique à Agadir fin juin et le championnat d’Afrique senior à Tunis début septembre.



"Je ne me prononce pas encore pour les jeux des îles", patiente Antoine. "Madagascar a déjà une belle équipe pour gagner avec les jeunes talents locaux. Je voudrais prioriser les compétitions qualificatives pour les J.O. de Paris d’autant que les jeux des îles sont proches du championnat d’Afrique de Tunis. C’est de toute façon une décision d’équipe avec mes dirigeants et je reste disponible pour mon pays à tout moment”, assure le jeune homme qui a fait ses premiers pas de pongiste à La Réunion. C'est sous les couleurs de Madagascar que le jeune Antoine Razafinarivo évolue désormais. Le jeune homme s'est hissé parmi l'élite africaine durant la Coupe d'Afrique en demi-finale qu’il a atteint par un jeu puissant, intelligent et fluide.Pour y parvenir, le jeune dionysien est d’abord sorti deuxième de sa poule, battu par Mohamed EL-BEIALI, 116e mondial. Antoine RAZAFINARIVO crée ensuite la surprise en éliminant l’ivoirien Kizito OBA, 176e mondial en 1/8ème de final ainsi que le n°2 Nigérian, Taiwo MATI, n°99 mondial en 1/4. Mais c’est face au n°32 mondial, l’égyptien Omar ASSAR qu’il s’incline 4 - 2 en 1/2 finale, en ayant pourtant mené 2 - 1 avec un niveau de jeu qu’il n’a jamais atteint jusqu’alors.